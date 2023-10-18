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Россия и Кыргызстан развивают промышленную кооперацию

Россия и Кыргызстан развивают промышленную кооперацию

Несколько десятков соглашений на общую сумму около 350 миллиардов рублей (примерно 3,5 миллиарда долларов) подписаны по итогам работы очередной Кыргызско-Российской межрегиональной конференции, прошедшей на юге республики накануне официального визита президента РФ Владимира Путина.

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