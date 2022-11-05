smi.today

4 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Оксана Боева
    Только что прочитала в новостях, что именно там мы потеряли 155 дивизию морпехов, их загнали в огневой мешок и всё ...«РВ»: бойцы ОБТФ ...
  • Сергей Туренко
    У гейропейцев сформировано сознание таким образом, что говоря о противнике они выдают свои  идеи за позицию соперника...Замечание Путина ...
  • Валерий Шаронов
    не надо оправдываться, мы им ещё и в  штаны наложим...В США обвинили Ро...

Минприроды Кузбасса ответило жителям о причинах густого тумана 4 ноября

Минприроды Кузбасса ответило жителям о причинах густого тумана 4 ноября

Опасения кузбассцев по поводу густого белого тумана с неприятным «химическим» запахом, опустившегося на регион 4 ноября, прокомментировало Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса, сообщив о естественной причине природного явления.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх