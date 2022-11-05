Минприроды Кузбасса ответило жителям о причинах густого тумана 4 ноября

Опасения кузбассцев по поводу густого белого тумана с неприятным «химическим» запахом, опустившегося на регион 4 ноября, прокомментировало Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса, сообщив о естественной причине природного явления.
Опасения кузбассцев по поводу густого белого тумана с неприятным «химическим» запахом, опустившегося на регион 4 ноября, прокомментировало Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса, сообщив о естественной причине природного явления.
Свежие комментарии