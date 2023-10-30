На Хэллоуин, канун Дня всех святых, 31 октября 2023 года пригодятся прикольные поздравления и открытки Дарья ПивненкоХэллоуин — это праздник, который объединяет людей во веселье и осознании, что во всем страшном и необычном, есть место и для радости и юмора.