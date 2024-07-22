«Это бешенство. Этот беспредел нужно прекращать», — Максим Фадеев жестко отреагировал на выходку Глюкозы. Певица лишится песен и своего псевдонима

В Красноярске состоялся концерт, который привел в замешательство всех присутствующих. Популярная певица Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Ионова, вышла на сцену в состоянии, вызвавшем множество вопросов и недоумений у зрителей.
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