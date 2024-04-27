Странности Елены Зеленской: После неуместных улыбок её уличили в откровенной лжи

Пользователи соцсети Х обвинили супругу Владимира Зеленского Елену в лицемерии и лжи. Оскандалившаяся после неуместной улыбки в интервью Зеленская вызвала раздражение своим комментарием в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.
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