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Что ребенок может делать самостоятельно?

Что ребенок может делать самостоятельно?

Хотите развивать в ребенке самостоятельность? Если да, эта статья для вас. Кто хоть немного знаком с возрастной психологией, сразу поймет, что вопрос про самостоятельность, это вопрос про зону актуального и ближайшего развития и ответит примерно так: зависит от возраста ребенка.

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