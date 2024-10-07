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Царьград

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Химик Дорохов рассказал, что сухие шампуни опасны для здоровья

Химик Дорохов рассказал, что сухие шампуни опасны для здоровья

Сухие шампуни могут быть опасны для здоровья, предупредил химик Андрей Дорохов Сухие шампуни, которые выпускаются в виде спрея или порошка, могут представлять опасность для здоровья.

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