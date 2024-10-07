Химик Дорохов рассказал, что сухие шампуни опасны для здоровья

Сухие шампуни могут быть опасны для здоровья, предупредил химик Андрей Дорохов Сухие шампуни, которые выпускаются в виде спрея или порошка, могут представлять опасность для здоровья.
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