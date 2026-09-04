В поселке Южном открыли муниципальный детсад от застройщика "НВМ"

В поселке Южном ввели в эксплуатацию детский сад «Золотая рыбка». Застройщиком выступила компания «НВМ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Принцип доминиро...
- «Принцип доминиро...
- «Принцип доминиро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым