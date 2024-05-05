В результате действий группировки «Центр»: в Минобороны РФ заявили об освобождении населённого пункта Очеретино в ДНР

ВС РФ освободили населённый пункт Очеретино в ДНР, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, за сутки на этом направлении противник потерял до 380 военнослужащих, а также танк Abrams и БМП Bradley.
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