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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Рафиньи 7 (6+1) очков в 4 матчах Ла Лиги. Форвард «Барсы» – лучший бомбардир чемпионата

Рафинья забил «Валенсии» в 4-м туре Ла Лиги (3:0, второй тайм).  На счету форварда «Барселоны» 6 голов и одна результативная передача на старте чемпионата.

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