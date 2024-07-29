Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 072 подписчика

PT: Пирамида Луны в древнем городе Теотиуакан ориентирована на солнцестояние

PT: Пирамида Луны в древнем городе Теотиуакан ориентирована на солнцестояние

Команда археологов, работающих в Национальном институте антропологии и истории (INAH), преподнесла гипотезу предназначения пирамиды Луны в Теотиуакане — древнем городе, расположенном в пятидесяти километрах от современного Мехико.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх