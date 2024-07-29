PT: Пирамида Луны в древнем городе Теотиуакан ориентирована на солнцестояние

Команда археологов, работающих в Национальном институте антропологии и истории (INAH), преподнесла гипотезу предназначения пирамиды Луны в Теотиуакане — древнем городе, расположенном в пятидесяти километрах от современного Мехико.
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