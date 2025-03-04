Цены на нефть упали до минимума с начала года

На фоне инициированных президентом США Дональдом Трампом торговых войн с Мексикой и Канадой, а также ужесточения пошлин в отношении товаров из Китая, нефтяные котировки упали до минимума с начала 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии