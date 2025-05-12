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ВСУ нанесли удар по памятнику со знаменем Победы в Харьковской области

ВСУ нанесли удар по памятнику со знаменем Победы в Харьковской области

Украинские формирования нанесли удар тремя беспилотниками по памятнику со знаменем Победы в Великой Отечественной войне в Харьковской области, заявил глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.

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