ВСУ нанесли удар по памятнику со знаменем Победы в Харьковской области

Украинские формирования нанесли удар тремя беспилотниками по памятнику со знаменем Победы в Великой Отечественной войне в Харьковской области, заявил глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.
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