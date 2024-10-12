Страна и люди
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Страна и люди

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«Прибыльнее приказчиком у откупщика, чем генералом у царя-батюшки»

«Прибыльнее приказчиком у откупщика, чем генералом у царя-батюшки»

30 апреля 1857 года чиновник III Отделения, составляя для начальства отчет о слухах, которые ходят в Петербурге, записал: «… Рассказывают, что генерал-лейтенант Багговут, отличившийся в последнюю войну в Азиятской Турции, потеряв недавно командуемую им бригаду, хотел поступить в приказчики к бывшему откупщику и миллионщику Кокореву, с жалованьем 6 000 рублей серебром в год; но государь назначил Багговуту 2 000 рублей серебром годового содержания, сказав, что он может жить этими деньгами за границей, где дешевле, а если хочет поступить в приказчики Кокорева, то это возможно не иначе как по увольнении от службы…» Генерал Александр Багговут В этой записи, как мне кажется, прекрасно все.

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