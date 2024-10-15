Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты и микрозаймы

Кабмин РФ утвердил постановление, которое устанавливает самозапрет для граждан на потребительские кредиты и микрозаймы, воспользоваться услугой можно с 1 января 2025 года, сообщается на сайте Правительства РФ.
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