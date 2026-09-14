Кухня и натяжной потолок: как выстроить порядок работ без переделок

За годы работы с натяжными потолками я привык к тому, что один и тот же вопрос возникает практически на каждом объекте, где идёт ремонт кухни.
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