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Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2022 году

Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2022 году

Выплаты будут назначаться на беззаявительной основе.фото: Мария ДеркунскаяПрофессор кафедры финансов и цен РЭУ им.

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Елена Мамонова
ниже прожиточного минимума платить нельзя,коммуналка и лекарства сейчас очень дорогие
Светлана Снегина
у пенсионеров на то и другое скидки. плюс налоги за жилье не платят
Алексей Андреевич
есть льготы по ЖКХ

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