Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2022 году

ГГлагоLБизнес и финансыРоссиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2022 годуВыплаты будут назначаться на беззаявительной основе.фото: Мария ДеркунскаяПрофессор кафедры финансов и цен РЭУ им.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена Мамонованиже прожиточного минимума платить нельзя,коммуналка и лекарства сейчас очень дорогиеСветлана Снегинау пенсионеров на то и другое скидки. плюс налоги за жилье не платятАлексей Андреевичесть льготы по ЖКХКомментировать
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