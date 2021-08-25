Донбасс Сегодня

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Как подать документы на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество

Кадастровая палата по Волгоградской области напоминает жителям региона о способах подачи документов для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

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