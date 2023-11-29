Олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о деградации фигуристов без мировых турниров

Без конкуренции у спортсменов нет мотивации расти и развиваться.Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в Сочи, а ныне тренер Максим Траньков назвал отсутствие возможности участвовать в мировых турнирах одной из причин деградации спортсменов.