Олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о деградации фигуристов без мировых турниров

Без конкуренции у спортсменов нет мотивации расти и развиваться.Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в Сочи, а ныне тренер Максим Траньков назвал отсутствие возможности участвовать в мировых турнирах одной из причин деградации спортсменов.
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