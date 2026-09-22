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Yankees' Aaron Judge expected to miss likely wild card series vs. Red Sox

The New York Yankees are expected to be without Aaron Judge for a likely American League wild card playoff series, manager Aaron Boone said Tuesday.

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