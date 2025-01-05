Глава киевского режима Владимир Зеленский начал 2025 год с обмана, выдавая южнокорейские ракеты за украинские в своем новогоднем обращении, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, сообщает РИА Новости.
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