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Сенатор Пушков заявил, что скандал с китайским аэростатом в небе над США будет иметь далеко идущие последствия

Сенатор Пушков заявил, что скандал с китайским аэростатом в небе над США будет иметь далеко идущие последствия

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что скандал вокруг китайского аэростата в небе над Соединенными Штатами будет иметь более глубокие последствия для отношений Вашингтона и Пекина.

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