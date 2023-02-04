Сенатор Пушков заявил, что скандал с китайским аэростатом в небе над США будет иметь далеко идущие последствия

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что скандал вокруг китайского аэростата в небе над Соединенными Штатами будет иметь более глубокие последствия для отношений Вашингтона и Пекина.
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