Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    А чего тут не понятного?! Ну это же чистой воды провокация состряпанная нагло-скунсами и пиндосами! Что бы столкнуть ...Ваххабиты устроил...
  • Георгий Лазаревич
    Ирина: далековато лететь, и без того хорошо горит"Мы как в стране ...
  • Serg
    По исламу- Христос- пророк Аллаха. Вот они на Рождество и спели. Напомнили христианам, кто такой наш Бог- сын. Всего ...Ваххабиты устроил...

Матерное враньё шута Зеленского, или «Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус»

Матерное враньё шута Зеленского, или «Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус»

Плохой английский и хамский тон высказываний На днях американский блогер Лекс Фридман (родившийся в СССР Алексей Фридман, в детстве эмигрировавший в США) опубликовал интервью с Зеленским, которое тот дал в конце декабря 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх