Соседка потребовала у девочки купить вещи ребенку, которого она случайно разбудила

Elena Compton

Феерически наглая соседка вам досталась !))) Ну тогда в следующий раз обьясните ей что стоит «отделять мух от котлет» хотя бы в ее голове! Любые ваши действия наверняка имеют ограничения со стороны законов - а именно они и регулируют нашу жизнь . Поэтому что-либо требовать от вас ,тем более так много она просто не имеет право, но отсутствие у нее образования - не ваша забота , поэтому просто игнорируйте ее - пусть пытается отстоять свои права с помощью соответствующих органов - пусть они ее поставят на место!)))))