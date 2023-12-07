Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Соседка потребовала у девочки купить вещи ребенку, которого она случайно разбудила

Соседка потребовала у девочки купить вещи ребенку, которого она случайно разбудила

Только родители маленьких детей могут понять, какое это огромное удовольствие, когда малыш наконец-то засыпает после длительного укачивания (особенно, когда у него режутся зубки или что-то в этом роде).

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Комментарии
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Elena Compton
Феерически наглая соседка вам досталась !))) Ну тогда в следующий раз обьясните ей что стоит «отделять мух от котлет» хотя бы в ее голове! Любые ваши действия наверняка  имеют ограничения со стороны законов - а именно они и регулируют нашу жизнь . Поэтому что-либо требовать от вас ,тем более так много она просто не имеет право, но отсутствие у нее образования - не ваша забота , поэтому просто игнорируйте ее - пусть пытается отстоять свои права с помощью соответствующих органов - пусть они ее поставят на место!)))))
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