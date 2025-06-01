Босс Volkswagen Блюме: «мы слишком долго почивали на лаврах»

В беседе с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung топ-менеджер заявил, что концерн оказался слишком инерционным, не успевал за меняющимися запросами клиентов и полагался на прошлые успехи, упустив бурные изменения на авторынке.
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