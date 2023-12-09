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ЦАХАЛ: более 7000 палестинских боевиков убиты в Газе

ЦАХАЛ: более 7000 палестинских боевиков убиты в Газе

В ходе войны с ХАМАС в секторе Газа убито более 7000 палестинских радикалов. С таким заявлением выступил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Да да! Мы все видели - из них более 6 тысяч детей и совсем младенцев! Израильтяне! Вы дето- и младенцеубийцы! Ни в этой, ни во всех других жизнях вам никогда более не очиститься от этого позора и душевного греха! Проклятье вновь падёт на семьдесят семь колен израилевых! И только палестинцы численностью не менее десяти миллионов отныне будут решать, достойны ли сыны Израиля прощения либо эти сыны исчезнут навеки, если таковых не наберётся на решении, или, тем более, если будет задумано недоброе в отношении этих решающих или это их решение будет приниматься под давлением,подкупом в любом виде или обманом! Только свободное, незашоренное и объективное решение и только в отношении истинно раскаивающихся освободит от проклятия! Аминь
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