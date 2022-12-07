В Сети появилось фото переданных Польшей Украине ЗРК С-125 "Newa SC"

Польша продолжает оказывать военную помощь Украине. Накануне стало известно, что Варшава передала Киеву зенитно-ракетные комплексы С-125 "Нева" (Newa SC) советского производства, о чём сообщал бывший глава канцелярии кабмина страны Михал Дворчик.
Польша продолжает оказывать военную помощь Украине. Накануне стало известно, что Варшава передала Киеву зенитно-ракетные комплексы С-125 "Нева" (Newa SC) советского производства, о чём сообщал бывший глава канцелярии кабмина страны Михал Дворчик.
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