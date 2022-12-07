Правда.ру

2 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oleg Stulov
    В Украине коррупция не меньше, а народ живет хуже. Понимаю сейчас, но почему Украинская армия была более мотивированн...Вернувшийся с фро...
  • Мила Кирикова
    Либерализм,заигрывание в гуманность с этими нелюдями год добра не доведут,эти точечные укусы комара нужны ли они нам?...Сивков: россиянам...
  • слава ким
    Кличко: Киев приб...

В Сети появилось фото переданных Польшей Украине ЗРК С-125 "Newa SC"

В Сети появилось фото переданных Польшей Украине ЗРК С-125 "Newa SC"

Польша продолжает оказывать военную помощь Украине. Накануне стало известно, что Варшава передала Киеву зенитно-ракетные комплексы С-125 "Нева" (Newa SC) советского производства, о чём сообщал бывший глава канцелярии кабмина страны Михал Дворчик.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх