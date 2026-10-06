CBS: Израиль был готов сбить самолёт flydubai после нападения пилота на коллегу

Израиль был готов сбить самолёт Boeing 737 авиакомпании flydubai после нападения пилота на командира экипажа, несмотря на более чем 150 израильских граждан на борту.
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