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Рязанские новости

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В Рязани нашли подрядчика для строительства новой школы в Дашково-Песочне

В Рязани нашли подрядчика для строительства новой школы в Дашково-Песочне

Управление капитального строительства администрации города Рязани заключило договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ для новой общеобразовательной школыУправление капитального строительства администрации города Рязани заключило договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ для новой общеобразовательной школы.

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