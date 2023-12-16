Информирует прокуратура: мужчины, имеющие право на получение материнского капитала, вправе направить эти средства на формирование накопительной пенсии

Федеральным законом от 04.08.2023 № 460 внесены изменения в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержке семей, имеющих детей», предусматривающие расширение перечня лиц, имеющих право направлять средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.
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