ФСБ: в Крыму задержали женщину, готовившую поджог релейного шкафа

В Крыму задержали россиянку за подготовку теракта на железной дороге. Она по заданию украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф и сорвать военные поставки, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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