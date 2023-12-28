Китайцы вытесняют Илона Маска из ближнего космоса

Поднебесная стала еще на шаг ближе к созданию спутникового интернета Дмитрий Капустин На фото: новая крупномасштабная технология передачи антенн 6G RIS была представлена ​​во время Всемирного мобильного конгресса (MWC) в Шанхае (Фото: VCG/VCG/TASS) Китайские инженеры приблизились еще на один шаг к созданию стандарта 6G после космических испытаний новой технологии спутниковой связи.