Стало известно о пленении пытавшихся проникнуть в Белицкое диверсантов ВСУ

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Двое украинских диверсантов взяты в плен у Белицкого при попытке войти в город, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол.