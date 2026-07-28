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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо» Пивоваров о Тюкавине и «Зените»: «Тема закрыта. Никаких реальных предпосылок для перехода нет, есть только вбросы. Константин – настоящий динамовец»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не намерен продавать  Константина Тюкавина « Зениту ».

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