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Хави назвал 3:1 с «Реалом» в Суперкубке лучшим матчем «Барсы» за время своей работы. 0:3 от «Баварии» в прошлой ЛЧ – самое тяжелое поражение

Хави назвал 3:1 с «Реалом» в Суперкубке лучшим матчем «Барсы» за время своей работы. 0:3 от «Баварии» в прошлой ЛЧ – самое тяжелое поражение

Хави готовится провести сотый матч на посту главного тренера «Барселоны» – юбилейной станет игра против «Порту» на групповом этапе Лиги чемпионов.

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