Иран утвердил секретный план: Монархии Персидского залива будут «гореть в аду», если Трамп не угомонится

Новая авантюра США в районе Ормузского пролива обернется катастрофой для арабских шейхов Константин Ольшанский Фото: Foad Ashtari Keystone Press Agency Global Look P Axios пишет, что Дональд Трамп готовится к новой волне ударов по Ирану.
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