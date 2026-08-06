БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Иран утвердил секретный план: Монархии Персидского залива будут «гореть в аду», если Трамп не угомонится

Иран утвердил секретный план: Монархии Персидского залива будут «гореть в аду», если Трамп не угомонится

Новая авантюра США в районе Ормузского пролива обернется катастрофой для арабских шейхов Константин Ольшанский Фото: Foad Ashtari Keystone Press Agency Global Look P Axios пишет, что Дональд Трамп готовится к новой волне ударов по Ирану.

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