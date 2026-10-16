The plane collision on Thursday's Grey's Anatomy premiere was nothing compared to the metaphorical plane collisions blowing up the lives of Grey Sloan's finest.
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