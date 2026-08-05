«Тебе жить надоело?»: мигранты завалили угрозами депутата Мосгордумы Марию Воропаеву, выступившую против выплат пособий иностранцам
Изображение сгенерировано нейросетью
Депутат Мосгордумы Мария Воропаева заявила, что ей угрожают мигранты в соцсетях.
Комментарии
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Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Всех этих комментаторов - до дому, с пожизненным запретом на въезд!
Главный мой вопрос - &quot;ПОЧЕМУ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ ПЛАТЯТ ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА? &quot;
Потому что все остальные фонды социалной помощи они уже опустошили...
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