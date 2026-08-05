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«Тебе жить надоело?»: мигранты завалили угрозами депутата Мосгордумы Марию Воропаеву, выступившую против выплат пособий иностранцам

«Тебе жить надоело?»: мигранты завалили угрозами депутата Мосгордумы Марию Воропаеву, выступившую против выплат пособий иностранцам

Изображение сгенерировано нейросетью Депутат Мосгордумы Мария Воропаева заявила, что ей угрожают мигранты в соцсетях.

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Комментарии
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КБ
Константин Болдырев
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!! Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!! И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
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1 м.
МАКСИМ
Всех этих комментаторов - до дому, с пожизненным запретом на въезд!
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1 м.
Alex Nемо
Наталья Варешкина
Главный мой вопрос - &amp;quot;ПОЧЕМУ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ ПЛАТЯТ ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА? &amp;quot;
Потому что все остальные фонды социалной помощи они уже опустошили...
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1 м.