Товарооборот Китая с Россией вырос более чем на 40%. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, провалившийся со своей «бездарной» партией на выборах в Европарламент, несет чушь, призывая Китай остановить экспорт в Россию.
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