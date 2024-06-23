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  • Вениамин
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Сенатор Пушков: «Зеленый вице-канцлер напрасно взывает!»

Товарооборот Китая с Россией вырос более чем на 40%. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, провалившийся со своей «бездарной» партией на выборах в Европарламент, несет чушь, призывая Китай остановить экспорт в Россию.

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