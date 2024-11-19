После знакомств в интернете пары съезжаются на два месяца раньше

Пары, которые познакомились в интернете съезжаются на два месяца раньше, чем те, кто познакомился в кафе или музее VK Знакомства и сервис Домклик провели опрос среди пользователей ВКонтакте, чтобы выяснить, как часто пары, познакомившиеся в интернете, решаются на совместное проживание.