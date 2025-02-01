Коц: судмедэксперты еле сдерживают слезы в Русском Поречном

Исполняющая обязанности начальника Курского бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Балеевских, едва сдерживая слезы, рассказала о результатах исследования тел жителей Русского Поречного, которые были убиты военнослужащими ВСУ.
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