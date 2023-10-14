Измените мышление — станете предпринимателем

Чем кардинально отличается работа владельца бизнеса от работы управленца? Где проходит граница, что делает один и чего не делает другой? Три основных отличия в двух этих должностях Во-первых, владелец бизнеса постоянно ищет новые возможности, пробует новые продукты и ниши.