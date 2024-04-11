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В Нальчике блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам

В Нальчике блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в пригороде Нальчика в садовом товариществе силовики блокировали бандитов, которые открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов на предложение сдаться.

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