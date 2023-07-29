Терапия болезни “русофобия”

Автор: ТГ-канал Маленький Человек Возможно ли исправить критическую ошибку восприятия о пяти веках? Что глубоко укоренилась в культуре, науке, литературе, кино, музыке, в мышлении? Стала нормой, аксиомой? НЕТ! По крайней мере в течение жизни одного поколения это однозначно невозможно.
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