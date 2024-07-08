Тонька-пулемëтчица: как отреагировал её муж, когда узнал на ком женился

Имя Антонины Макаровой за годы Великой Отечественной войны стало синонимом отсутствия жалости. Женщина, более известная как Тонька-пулемëтчица, собственноручно убила около 1500 советских граждан, включая партизан, стариков, женщин и детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии