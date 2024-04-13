Как не попасться мошенникам в Азии: защищаем себя со всех сторон

Цифровая эпоха подарила нам понятие «скам», которое набирает обороты с пугающей скоростью. Многие туристы теряют деньги при сомнительных операциях с валютой: вероятность встретить мошенников существует везде, но во время путешествий она увеличивается в разы.
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