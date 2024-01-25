Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 25 января❄️☔️ В Симферополе +4 и дождь со снегом В Севастополе +6 и ливни В Евпатории +6 и ливни В Джанкое +5 и дождь со снегом В Ялте +6 и дождь В Алуште +6 и небольшой дождь В Керчи +5 и ливень В Армянске +1 и пасмурно В Красноперекопске +5 и дождь со снегом В Бахчисарае +4 и дождь со снегом В Феодосии +7 и ливни В Судаке +6 и дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.