Экс-полковник СБУ заявил, что в мире нет нужного Киеву количества ПВО

Global look press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand В мире нет нужного Украине количества средств ПВО, которое бы могло полноценно защитить всю территорию страны от ударов России по стратегической инфраструктуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии