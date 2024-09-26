За прошедшие сутки в области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия

В Иванове в 15-30 на тротуаре по улице Ленина 15-летняя девочка, управляя электросамокатом «Юрент», совершила наезд на движущуюся в попутном направлении спереди 3-летнюю девочку, которая находилась в сопровождении взрослого.
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