Вторичный рынок электрокаров поставил рекорд: впервые продано свыше 3 тысяч машин за месяц

Вторичный рынок электрокаров в России поставил исторический рекорд. По данным агентства «АВТОСТАТ», в июле 2026 года россияне приобрели 3 646 подержанных электрокаров — это в 2,9 раза больше, чем в июле прошлого года.
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